Nacional - 27/2/26 - 09:05 AM

Nuevo año escolar y el colegio de Los Pozos continúa sin terminar

La directora del plantel, Gladys Gómez, manifestó su preocupación ante la falta de culminación de una obra que el distrito ha esperado por más de una década.

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

La construcción del Colegio de Los Pozos, en la provincia de Herrera, continúa paralizada, pese a que la estructura presenta un avance significativo.

Indicó que alrededor de cinco empresas han pasado por el proyecto sin lograr finalizarlo, y que existen múltiples versiones sobre las causas de la paralización, lo que sí es evidente, es que el plantel permanece sin concluir, a pesar de lo avanzado de la obra.

Desde el exterior se observa que el edificio cuenta con puertas instaladas, paredes levantadas y pisos que, con más de un 85% de avance.
Moradores consultados indicaron que hace aproximadamente seis meses no se ven trabajadores en el área, y lamentaron que mientras la obra permanece detenida, los estudiantes de premedia y media continúan recibiendo clases en salones modulares que fueron concebidos como una solución provisional.

En abril de este año esas aulas estarían cumpliendo 10 años, a pesar de que en su momento fueron concebidas como temporales, situación que ha generado malestar entre docentes, padres de familia y estudiantes.

“Imagínense en 10 años la cantidad de estudiantes que se han graduado y no pudieron ser parte de ese nuevo colegio”, lamentó la directora del colegio.

El plantel, que además contempla un internado para estudiantes de áreas apartadas, representa una infraestructura clave para el acceso a la educación en el distrito de Los Pozos, por lo que la comunidad educativa reitera el llamado a las autoridades competentes para que se brinde una respuesta concreta y se reactive de manera definitiva un proyecto que consideran urgente y necesario para el desarrollo del distrito.

