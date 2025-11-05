Colón celebra el 5 de noviembre bajo un radiante sol

Los colonenses iniciaron este miércoles, 5 de noviembre, la celebración de esta importante fecha en la ciudad de Colón, bajo un sol radiante.

Los actos comenzaron a las 7:00 a.m., con la presencia del Presidente de la República, José Raúl Mulino, quien encabezó las actividades conmemorativas.

La ceremonia comenzó en el Centro de Arte y Cultura, donde se llevó a cabo la izada de la Bandera Nacional. A este acto asistieron altos funcionarios del gobierno, incluidos ministros, viceministros de Estado, así como directores nacionales y provinciales de Colón.

Posteriormente, los actos continuaron en el auditorio del mismo centro cultural, donde se realizó una sesión del Consejo Municipal del distrito de Colón, compuesto por los 15 representantes de los corregimientos de la región.

Se espera que el clima se mantenga favorable durante el día, lo que permitirá que tanto las delegaciones gubernamentales como las estudiantiles puedan participar de las actividades programadas, a pesar de la posible amenaza de lluvias en el área Atlántica.