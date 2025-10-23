Colón decide su futuro: este domingo habrá consulta ciudadana en San Juan

El Jardín Atlántico de la comunidad de Gatuncillo Norte, en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón, será el escenario donde este domingo se realizará una consulta ciudadana para que los residentes decidan en qué se invertirán 50 mil dólares destinados a obras comunitarias.

La convocatoria, realizada por la Alcaldía de Colón, invita a los moradores a asistir desde las 3:00 p.m., con el fin de definir en conjunto las prioridades de inversión en su comunidad.

Esta iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en la planificación y desarrollo de proyectos locales, financiados con fondos de la Autoridad de Descentralización, promoviendo el trabajo conjunto por el progreso del distrito.

Las consultas ciudadanas se llevarán a cabo en todos los corregimientos del distrito de Colón, como parte de un proceso de planificación participativa que impulsa obras con impacto directo en las comunidades.

El fin de semana pasado, esta misma dinámica se desarrolló en el corregimiento de Buena Vista, con una positiva participación vecinal.

El distrito de Colón está conformado por 15 corregimientos, ubicados principalmente en el área de la Transístmica y en zonas cercanas al lago Gatún.