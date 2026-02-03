Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

Al menos dos barcos encallaron en la provincia de Colón, producto del mal tiempo que se vive en la región, además de voladuras de techo, inundaciones de ríos y vientos fuertes en las poblaciones costeras.

Una de estas embarcaciones que encalló fue la identificada como Ms Robin, arrastrada por el fuerte oleaje hasta el muro de un hotel en la ciudad de Colón.

El segundo barco que encalló es un granelero con 10 tripulantes, ocurrido en las playas del corregimiento de María Chiquita, también en el distrito de Colón.

Se coordina con la Autoridad Marítima de Panamá y el Sinaproc para atender ambos sucesos producto del mal tiempo en la costa atlántica.

Desde el distrito de Donoso se reporta que el río Indio presenta crecidas, acompañadas de vientos fuertes que han limitado el tránsito acuático, además de voladuras de techo en poblaciones como Guayabalito.

De igual manera, se registra el ingreso de agua a las poblaciones del distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de la provincia de Colón, aumentando la alerta por posibles inundaciones.