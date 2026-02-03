Nacional - 03/2/26 - 08:12 AM

Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

Se coordina con la Autoridad Marítima de Panamá y el Sinaproc para atender ambos sucesos producto del mal tiempo.

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

Al menos dos barcos encallaron en la provincia de Colón, producto del mal tiempo que se vive en la región, además de voladuras de techo, inundaciones de ríos y vientos fuertes en las poblaciones costeras.

Una de estas embarcaciones que encalló fue la identificada como Ms Robin, arrastrada por el fuerte oleaje hasta el muro de un hotel en la ciudad de Colón.

El segundo barco que encalló es un granelero con 10 tripulantes, ocurrido en las playas del corregimiento de María Chiquita, también en el distrito de Colón.

Se coordina con la Autoridad Marítima de Panamá y el Sinaproc para atender ambos sucesos producto del mal tiempo en la costa atlántica.

Desde el distrito de Donoso se reporta que el río Indio presenta crecidas, acompañadas de vientos fuertes que han limitado el tránsito acuático, además de voladuras de techo en poblaciones como Guayabalito.

De igual manera, se registra el ingreso de agua a las poblaciones del distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de la provincia de Colón, aumentando la alerta por posibles inundaciones.

Te puede interesar

Suspenden protestas en Mariato tras reunión con empresas eléctricas

Suspenden protestas en Mariato tras reunión con empresas eléctricas

 Febrero 03, 2026
Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

 Febrero 03, 2026
Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

 Febrero 03, 2026
Escándalo administrativo sacude Junta Comunal de Tocumen

Escándalo administrativo sacude Junta Comunal de Tocumen

 Febrero 03, 2026
ANTAI le mete mano a la UNACHI: 29 sancionados por nepotismo

ANTAI le mete mano a la UNACHI: 29 sancionados por nepotismo

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas