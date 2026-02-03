Nacional - 03/2/26 - 08:16 AM

Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

Jatsabeth Jiménez, directora regional del Sinaproc en Veraguas, confirmó la presencia de los lagartos y explicó que los animales merodeaban la playa al momento del incidente.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas evacuaron de manera preventiva a varios bañistas tras el avistamiento de lagartos en playa Morrillo, ubicada en el distrito de Mariato.

De acuerdo con la entidad, los reptiles fueron divisados mientras numerosas personas se encontraban disfrutando del baño en el área, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los visitantes.

Ante la situación, el personal de Sinaproc procedió a desalojar la zona considerada de peligro y colocó la bandera correspondiente como advertencia.

Jatsabeth Jiménez, directora de la entidad en Veraguas, confirmó la presencia de los lagartos y explicó que los animales merodeaban la playa al momento del incidente.

Señaló que la medida adoptada tuvo como objetivo principal prevenir posibles ataques y salvaguardar la integridad de los bañistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los turistas a respetar las señalizaciones de seguridad y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, especialmente en áreas costeras donde pueden presentarse este tipo de situaciones con fauna silvestre.

Te puede interesar

Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

 Febrero 03, 2026
Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

Colón en caos: barcos encallados y ríos fuera de control

 Febrero 03, 2026
Escándalo administrativo sacude Junta Comunal de Tocumen

Escándalo administrativo sacude Junta Comunal de Tocumen

 Febrero 03, 2026
ANTAI le mete mano a la UNACHI: 29 sancionados por nepotismo

ANTAI le mete mano a la UNACHI: 29 sancionados por nepotismo

 Febrero 03, 2026
Odebrecht: Testigo protegido brilla por su ausencia

Odebrecht: Testigo protegido brilla por su ausencia

 Febrero 03, 2026

Sinaproc indicó que se mantendrá la vigilancia en el sector y exhortó a reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento para tomar las acciones correspondientes.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas