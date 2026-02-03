Sacan a bañistas de la playa Morrillo en Mariato por avistamiento de lagartos

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas evacuaron de manera preventiva a varios bañistas tras el avistamiento de lagartos en playa Morrillo, ubicada en el distrito de Mariato.

De acuerdo con la entidad, los reptiles fueron divisados mientras numerosas personas se encontraban disfrutando del baño en el área, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los visitantes.

Ante la situación, el personal de Sinaproc procedió a desalojar la zona considerada de peligro y colocó la bandera correspondiente como advertencia.

Jatsabeth Jiménez, directora de la entidad en Veraguas, confirmó la presencia de los lagartos y explicó que los animales merodeaban la playa al momento del incidente.

Señaló que la medida adoptada tuvo como objetivo principal prevenir posibles ataques y salvaguardar la integridad de los bañistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los turistas a respetar las señalizaciones de seguridad y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, especialmente en áreas costeras donde pueden presentarse este tipo de situaciones con fauna silvestre.

Sinaproc indicó que se mantendrá la vigilancia en el sector y exhortó a reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento para tomar las acciones correspondientes.