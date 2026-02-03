Suspenden protestas en Mariato tras reunión con empresas eléctricas

Ante el anuncio de protestas por parte de residentes y comerciantes del distrito de Mariato, afectados por frecuentes apagones de hasta cinco días consecutivos, representantes de las empresas distribuidoras y generadoras de energía eléctrica sostuvieron una reunión con autoridades locales y miembros de la comunidad.

En esta reunión, los miembros de las empresas generadoras y distribuidoras explicaron las situaciones que enfrentan y además buscan alternativas a la problemática.

El encuentro se llevó a cabo en Playa Reina y contó con la participación del alcalde de Mariato, Ángel Batista, así como de los habitantes y comerciantes que han reportado cuantiosas pérdidas económicas producto de las interrupciones del servicio eléctrico.

Durante el encuentro, el personal de las empresas eléctricas indicó que los apagones se deben principalmente a trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión y distribución.

No obstante, señalaron que existen alternativas técnicas para reducir las afectaciones y evitar interrupciones prolongadas del suministro, comprometiéndose a evaluar y aplicar medidas correctivas.

Por su parte, los afectados manifestaron su descontento y advirtieron que presentarán quejas formales y solicitudes de indemnización por daños que ascienden a varios miles de dólares, entre ellos la pérdida de equipos de línea blanca, alimentos y otros perjuicios ocasionados por la falta de energía.

Tras el diálogo, las autoridades informaron que, por el momento, las intenciones de protesta y cierre de vías en el distrito de Mariato quedan suspendidas, a la espera de que las empresas eléctricas cumplan con los compromisos asumidos y se registren mejoras en la estabilidad del servicio.

La situación no es exclusiva de Mariato, ya que una situación similar se vive en el distrito de Santa Fe, que se ha visto seriamente afectadas por las constantes fluctuaciones de la energía eléctrica, lo que mantiene en alerta a residentes y comerciantes de esa región.