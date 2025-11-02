Colón gana concurso nacional de oratoria del Club de Leones

Panamá- Jhosimar Aymar Peters Whittaker, del Centro Educativo Básico General (CEBG) Carlos Clement de la ciudad de Colón, se alzó con el primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria del Club de Leones de Panamá.

Jhosimar desarrolló el tema: "Educación inclusiva: educar para incluir, incluir para transformar", en el Auditorium del Tribunal Electoral de Ancón en la ciudad de Panamá.

El triunfo este año de Jhosimar, quien hace unos días, con motivo de la celebración del Día del Estudiante en la provincia de Colón, ocupó la posición de director regional del MEDUCA en la Junta Técnica Infantil (evento organizado por la Gobernación de Colón), posiciona a la provincia como una potencia, tras ganar el primer puesto en los últimos tres certámenes que organiza este club cívico.

Los tres estudiantes de Colón que han ganado este concurso en los últimos tres años consecutivos han sido: Eynaris Núñez (ganó 2023, Colegio Ebenezer), Hillary Letona Batista (ganó 2024, Escuela República Oriental del Uruguay) y Jhosimar Peters Whittaker este 2025.

En el caso de la Escuela Carlos Clement, la preparadora durante los últimos dos años ha sido la educadora Sandybel Batista y el educador Jorge Navarro en el caso particular de Peters.



