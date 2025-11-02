Nacional - 02/11/25 - 05:30 PM

Colón gana concurso nacional de oratoria del Club de Leones

Jhosimar desarrolló el tema: "Educación inclusiva: educar para incluir, incluir para transformar", en el Auditorium del Tribunal Electoral de Ancón en la ciudad de Panamá.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Jhosimar Aymar Peters Whittaker, del Centro Educativo Básico General (CEBG) Carlos Clement de la ciudad de Colón, se alzó con el primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria del Club de Leones de Panamá.

Jhosimar desarrolló el tema: "Educación inclusiva: educar para incluir, incluir para transformar", en el Auditorium del Tribunal Electoral de Ancón en la ciudad de Panamá.

El triunfo este año de Jhosimar, quien hace unos días, con motivo de la celebración del Día del Estudiante en la provincia de Colón, ocupó la posición de director regional del MEDUCA en la Junta Técnica Infantil (evento organizado por la Gobernación de Colón), posiciona a la provincia como una potencia, tras ganar el primer puesto en los últimos tres certámenes que organiza este club cívico.

Los tres estudiantes de Colón que han ganado este concurso en los últimos tres años consecutivos han sido: Eynaris Núñez (ganó 2023, Colegio Ebenezer), Hillary Letona Batista (ganó 2024, Escuela República Oriental del Uruguay) y Jhosimar Peters Whittaker este 2025.

En el caso de la Escuela Carlos Clement, la preparadora durante los últimos dos años ha sido la educadora Sandybel Batista y el educador Jorge Navarro en el caso particular de Peters.


 

Te puede interesar

Reducen niveles de alerta por mejora en condiciones climáticas

Reducen niveles de alerta por mejora en condiciones climáticas

 Noviembre 02, 2025
Colón gana concurso nacional de oratoria del Club de Leones

Colón gana concurso nacional de oratoria del Club de Leones

 Noviembre 02, 2025
Colón rinde homenaje a sus difuntos con mensaje de respeto y cariño

Colón rinde homenaje a sus difuntos con mensaje de respeto y cariño

 Noviembre 02, 2025
Centro de salud de Palmas Bellas gana concurso de mesas clínicas en Colón

Centro de salud de Palmas Bellas gana concurso de mesas clínicas en Colón

 Noviembre 02, 2025
Concejo Municipal de Colón confirma celebración del 4 de noviembre

Concejo Municipal de Colón confirma celebración del 4 de noviembre

 Noviembre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas