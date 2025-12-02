Colón saca más de 15 toneladas de basura del sistema pluvial

Una gran cantidad de desechos fue extraída del sistema pluvial ubicado en la calle 16, a la entrada de la ciudad de Colón, generando preocupación entre las autoridades.

Durante la limpieza, más de 15 toneladas de basura fueron recolectadas, encontrando todo tipo de desechos que obstaculizan el flujo de agua.

Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas han advertido en reiteradas ocasiones que arrojar basura en las calles, que termina en las alcantarillas, pone en riesgo el funcionamiento de las bombas de drenaje, vitales para evitar inundaciones durante lluvias intensas.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no tirar desechos en calles y canales, ya que esta práctica aumenta la vulnerabilidad del sistema pluvial y el riesgo de emergencias.

Para Ricardo Becker, de 46 años, la comunidad debe contribuir evitando arrojar basura sin control, porque de lo contrario, las inundaciones continuarán.

Por su parte, Nancy López, de 33 años, solicitó que se impongan multas a quienes insisten en tirar basura de forma desordenada, para proteger a la ciudad y su gente.