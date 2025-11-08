Nacional - 08/11/25 - 08:46 AM

Colón se prepara para seguir rindiendo tributo a la Patria

El domingo 9 de noviembre, la Junta Comunal del corregimiento de Sabanitas tiene programado su desfile cívico a partir de las 9:00 a.m.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Los colonenses se alistan para celebrar el 9 y 10 de noviembre, con desfiles en distintas localidades, para seguir rindiendo homenaje a la Patria y participar de las festividades patrias.

 Durante estas fechas, se espera la asistencia masiva de residentes y visitantes, quienes no solo disfrutarán de los actos cívicos, sino que también aprovecharán la ocasión para generar ingresos de cara a las fiestas de fin de año.

El domingo 9 de noviembre, la Junta Comunal del corregimiento de Sabanitas tiene programado su desfile cívico a partir de las 9:00 a.m., donde participarán delegaciones gubernamentales, centros educativos, y bandas independientes.

 Se espera la presencia de aproximadamente 50 delegaciones, quienes rendirán homenaje a los símbolos patrios y a la historia de la nación.

Por otro lado, el lunes 10 de noviembre, las festividades patrias se trasladarán al corregimiento de San Juan, específicamente a la comunidad de Gatuncillo Norte, donde se celebrará otro desfile a partir de las 9:00 a.m.. 

En esta ocasión, se contará con una variada programación, que incluirá desfiles de escuelas, cabalgatas, desfiles de carretas y la participación de bandas independientes.
 

