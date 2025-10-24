Colón sin agua potable tras colapso de tubería

Amplios sectores de los corregimientos de Sabanitas, Puerto Pilón y Cativá amanecieron este viernes sin suministro de agua potable debido al colapso de una tubería clave en el sistema de distribución.

El incidente ocurrió en la esquina de la carretera Panamá-Colón, cerca de la vía hacia Sabanitas y Puerto Pilón, donde se produjo una ruptura que provocó la fuga de una gran cantidad de agua. La fuerza del escape formó un río improvisado que llegó hasta varios locales comerciales, especialmente aquellos dedicados a la venta de frutas y legumbres, que se vieron afectados por la inundación.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que cuadrillas de emergencia están trabajando para reparar el daño lo antes posible. Se espera que el área sea despejada para evaluar la magnitud del daño en el sistema, que es alimentado por la planta potabilizadora de Sabanitas.

Se desconocen por el momento los plazos exactos para la restauración total del servicio, pero las autoridades locales han asegurado que están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de agua a los afectados en las próximas horas.

