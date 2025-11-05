Nacional - 05/11/25 - 03:15 PM

Colón vive la fiesta del 5 de Noviembre con desfile y actos cívicos

Este 5 de Noviembre, Colón celebró su historia, su cultura y su identidad con una fiesta cívica llena de orgullo patriótico.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Este 5 de noviembre, la ciudad de Colón celebró con entusiasmo y solemnidad la conmemoración de la Independencia, en una jornada llena de actos protocolares y un vibrante desfile . 
 

Bajo un cielo despejado, a pesar de los pronósticos de lluvia, miles de colonenses se unieron para rendir homenaje a la Patria.

La celebración comenzó temprano, a las 7:00 a.m., con la izada del pabellón nacional en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en este  acto, acompañando a la comunidad en un momento de reflexión y unidad.

Más tarde, los actos continuaron con una sesión solemne del Consejo Municipal de Colón en el mismo centro cultural, donde se entregaron las banderas nacionales y de Colón a los abanderados de la fecha, entre los que destacaron figuras políticas, culturales y sociales de la ciudad.

Concluidos los actos protocolares, la delegación presidencial se dirigió a la tarima principal, ubicada en la Zona Libre de Colón, para presenciar el esperado desfile cívico.
 

La jornada de desfile arrancó en la calle 13, recorriendo el Callejón Martínez y continuando por la avenida Central hasta el corredor de Colón. 
 

Delegaciones estudiantiles, estamentos de seguridad y bandas independientes ofrecieron impresionantes presentaciones, desbordando de música y alegría las principales calles de la ciudad.

Este 5 de Noviembre, Colón celebró su historia, su cultura y su identidad con una fiesta cívica llena de orgullo patriótico.

