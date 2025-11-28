Colonenses se unen a la celebración de la independencia de Panamá

La calle principal de la comunidad Juan Demóstenes Arosemena, conocida como el 20 en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón, se llenó este viernes 28 de noviembre para celebrar los 204 años de la independencia de Panamá de España.

En este desfile cívico participan más de 10 centros educativos de nivel primario y secundario, junto con al menos siete bandas independientes que recorren la calle principal.

Olivia Gittens, de 36 años, se trasladó a la ciudad de Colón para disfrutar de las bandas independientes, mientras que Norman Góndola, de 29 años, llegó para vender buhonería y generar ingresos para su hogar en el corregimiento de Cristóbal Este.

Por su parte, Ricardo Gonzáles, residente en San Juan, destacó que cada año llegan visitantes del corregimiento de Chilibre, Panamá Norte, para disfrutar del desfile cívico, donde la principal atracción son las bandas independientes.