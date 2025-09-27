Nacional - 27/9/25 - 10:10 AM

Comienza el segundo pago del PASE-U en Herrera y Los Santos

Este segundo desembolso, que supera los 84 millones de balboas, beneficiará a cerca de 771 mil estudiantes en todo el país.

 

Por: Redacción / Web -

Los estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos serán los primeros en recibir el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), según el calendario establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Del 1 al 3 de octubre, alrededor de 18 mil estudiantes de Herrera recibirán este apoyo económico. Posteriormente, los días 2 y 3 de octubre, el pago continuará en Los Santos, beneficiando a unos 13 mil estudiantes.

El IFARHU informó que el cronograma completo para el resto de las provincias, incluyendo fechas, horarios y centros de pago, estará disponible en el portal oficial de la institución: www.ifarhu.gob.pa
 

