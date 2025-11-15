Nacional - 15/11/25 - 02:31 PM

Comisión 20 de diciembre confirma identidad de víctima de la invasión

De acuerdo con la comisión, el acto representa un paso significativo en el proceso de dignificación y memoria de las víctimas.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Comisión 20 de diciembre de 1989 realizó un acto solemne en el Cementerio Jardín de Paz la restitución e inhumación de los restos identificados de Luis Carlos Méndez Hernández (q.e.p.d.), víctima de la invasión de Estados Unidos a Panamá

"Este momento representa un paso significativo en el proceso de dignificación y memoria de las víctimas", señaló la comisión.

LEE TAMBIÉN: Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

Acompañaron esta ceremonia el Dr. Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto a otras autoridades, especialistas forenses y familiares. 

Destacaron que este acto reafirma el compromiso del país con la memoria histórica y con la búsqueda de justicia para las víctimas de la invasión militar a Panamá ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

Te puede interesar

Colón: Se reúnen para definir acciones y poner orden en materia turística

Colón: Se reúnen para definir acciones y poner orden en materia turística

 Noviembre 15, 2025
Consulta ciudadana para proyectos llegará este domingo a Salamanca en Colón

Consulta ciudadana para proyectos llegará este domingo a Salamanca en Colón

 Noviembre 15, 2025
Buscan reconocer el bambú como nuevo cultivo agropecuario en Panamá

Buscan reconocer el bambú como nuevo cultivo agropecuario en Panamá

 Noviembre 15, 2025
Más de 300 personas buscan empleo en la mina Cobre Panamá en Donoso

Más de 300 personas buscan empleo en la mina Cobre Panamá en Donoso

 Noviembre 15, 2025
Comisión 20 de diciembre confirma identidad de víctima de la invasión

Comisión 20 de diciembre confirma identidad de víctima de la invasión

 Noviembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá
59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen

59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen