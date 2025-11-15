Comisión 20 de diciembre confirma identidad de víctima de la invasión

La Comisión 20 de diciembre de 1989 realizó un acto solemne en el Cementerio Jardín de Paz la restitución e inhumación de los restos identificados de Luis Carlos Méndez Hernández (q.e.p.d.), víctima de la invasión de Estados Unidos a Panamá

"Este momento representa un paso significativo en el proceso de dignificación y memoria de las víctimas", señaló la comisión.

Acompañaron esta ceremonia el Dr. Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto a otras autoridades, especialistas forenses y familiares.

Destacaron que este acto reafirma el compromiso del país con la memoria histórica y con la búsqueda de justicia para las víctimas de la invasión militar a Panamá ocurrida el 20 de diciembre de 1989.