Comisión avala a Cárdenas para dirigir SENNIAF en medio de crisis

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional dio luz verde a la recomendación para ratificar a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora del SENNIAF, una institución que llega golpeada por denuncias de presuntos abusos y maltratos a menores en algunos centros de atención.

Durante su comparecencia, la funcionaria indicó que asume el cargo en medio de una crisis institucional que ha puesto en el ojo público el manejo de los albergues para niños y adolescentes.

Aseguró que llega con la intención de enfrentar los problemas de frente y recuperar la confianza de la ciudadanía.

La designada fue directa al señalar que pone sobre la mesa su nombre, su honor y su credibilidad para sacar adelante la entidad.

Dijo que no permitirá irregularidades y que, si detecta situaciones que pongan en riesgo a los menores o la confianza pública, presentará las denuncias correspondientes.

Entre sus primeras acciones, explicó que su plan contempla capacitaciones reales para cuidadores, reforzar el personal técnico y mejorar las condiciones de atención en los centros donde permanecen niños bajo protección del Estado.

También sostuvo que los albergues deben ser la excepción y no la norma, por lo que se buscará impulsar el modelo de casas de acogida, apoyado en la Ley 510, para reclutar familias voluntarias que puedan brindar un entorno familiar a los menores.

Cárdenas indicó que se ha puesto como meta realizar en tres meses un diagnóstico completo del SENNIAF, para identificar fallas, carencias de personal y otros obstáculos que afectan el funcionamiento de la institución.

Incluso relató que durante una visita al albergue de Tocumen detectó falta de personal técnico y cuidadores, además de la necesidad de capacitaciones, ya que el desgaste del personal impacta directamente en la atención de los niños.

Ahora, el proceso de ratificación de la directora del SENNIAF pasará al pleno de la Asamblea Nacional, donde deberá obtener el voto favorable de la mayoría de los diputados para asumir oficialmente el cargo.