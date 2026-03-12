Control de plagas en plantación de aguacate variedad Catalina en Colón

Con el fin de evitar plagas en los cultivos de aguacate en Colón, un grupo de técnicos del MIDA llevó a cabo un proceso de muestreo en una plantación donde cultivan la variedad Catalina.

Los técnicos de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MIDA realizaron un muestreo de plagas y enfermedades en la plantación de aguacate, ubicada en el corregimiento de Miguel de la Borda, distrito de Donoso, provincia de Colón.

Durante la actividad se recolectaron muestras de raíces, troncos, ramas, hojas y suelo, las cuales serán enviadas a un laboratorio para su respectivo análisis.

Este tipo de muestreo se desarrolla con el objetivo de detectar posibles plagas o enfermedades que puedan afectar el cultivo, como bacterias, virus, hongos o nematodos.

Esta acción busca contribuir con la sanidad y productividad del cultivo, así como brindar acompañamiento y apoyo técnico a los productores de la zona.

Las autoridades detallaron que la parcela evaluada tiene tres años de establecimiento en una extensión de seis hectáreas.