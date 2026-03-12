Nacional - 12/3/26 - 09:46 AM

IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se divulgará el calendario oficial con los lugares y horarios donde se realizarán las agroferias.

 

Por: Redacción / Crítica -

Las Agroferias del IMA retornan a partir del lunes 16 de marzo, cuando se retomen estas jornadas de venta de alimentos en distintos puntos del país. 

El programa regresa tras una pausa y busca nuevamente acercar productos de la canasta básica a las comunidades.

 La medida apunta a reforzar el acceso a comida a menor costo para las familias panameñas. El objetivo es  que la gente pueda conseguir alimentos frescos, de calidad y a precios justos, algo que durante años ha sido la principal razón por la que muchos ciudadanos acuden a estas ferias organizadas por el Estado.

Durante el tiempo en que el programa estuvo suspendido, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) siguió operando a través de sus tiendas permanentes. En esos puntos se mantuvo la venta de productos de la canasta básica sin interrupciones.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se divulgará el calendario oficial con los lugares y horarios donde se realizarán las agroferias. También se anunciarán nuevas aperturas de tiendas del IMA en diferentes zonas del país.

Te puede interesar

Comisión avala a Cárdenas para dirigir SENNIAF en medio de crisis

Comisión avala a Cárdenas para dirigir SENNIAF en medio de crisis

 Marzo 12, 2026
IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

 Marzo 12, 2026
Control de plagas en plantación de aguacate variedad Catalina en Colón

Control de plagas en plantación de aguacate variedad Catalina en Colón

 Marzo 12, 2026
Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas

Fraude de paternidad avanza a segundo debate; prueba y multas para bandidas

Marzo 12, 2026
Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

Meten preso a exrepresentante de Campana por presunto peculado

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia