IMA reactiva agroferias desde el 16 de marzo en todo el país

Las Agroferias del IMA retornan a partir del lunes 16 de marzo, cuando se retomen estas jornadas de venta de alimentos en distintos puntos del país.

El programa regresa tras una pausa y busca nuevamente acercar productos de la canasta básica a las comunidades.

La medida apunta a reforzar el acceso a comida a menor costo para las familias panameñas. El objetivo es que la gente pueda conseguir alimentos frescos, de calidad y a precios justos, algo que durante años ha sido la principal razón por la que muchos ciudadanos acuden a estas ferias organizadas por el Estado.

Durante el tiempo en que el programa estuvo suspendido, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) siguió operando a través de sus tiendas permanentes. En esos puntos se mantuvo la venta de productos de la canasta básica sin interrupciones.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se divulgará el calendario oficial con los lugares y horarios donde se realizarán las agroferias. También se anunciarán nuevas aperturas de tiendas del IMA en diferentes zonas del país.