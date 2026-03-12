Sicarios en moto y guerra de pandillas calientan las calles

En Panamá existen ahora más de 180 pandillas, a las que se vincula con el narcotráfico, y las dos principales están impulsando la violencia homicida, afirmó este jueves el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández.

Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios que se registran en el país y que sumaron 593 en 2025, un 2 % más que en el año previo.

"Son más de 180 pandillas que hay en Panamá, esa es la realidad. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón", un distrito y una provincia caribeña, respectivamente, situados cerca de la capital panameña, declaró el jefe policial en una entrevista con la televisión local.

En este universo destacan dos grandes grupos pandilleros, que operan en San Miguelito y Colón, y que están impulsando la tasa de homicidios en el marco de una disputa que incluye "reclutar" a nuevos integrantes, según Fernández.

"En las últimas semanas sí ha habido un repunte en el tema de los homicidios (...) hay una pelea marcada entre dos grupos importantes de pandillerismo, que son los que están buscando espacios", agregó, sin precisar cifras.

"Estamos reforzando en las zonas con nuevas unidades (agentes) y vehículos (…) así como el crimen muta, estamos así mismo cambiando en la Policía para enfrentarlo", aseguró.

Las pandillas en Panamá son operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.

Parte de ese trabajo se paga con droga, recalcó Fernández, de allí que la Policía despliega todo un plan no solo para concretar grandes decomisos sino también para atacar "frontalmente" el microtráfico en el país.

"En los últimos diez días hemos hecho incautaciones en tierra firme de más de dos toneladas de sustancias ilícitas", afirmó el director de la Policía, que precisó que en un solo operativo en Colón se decomisaron casi 1,3 toneladas en una casa, que era un centro de acopio. Esa droga iba a ser potencialmente llevada a los puertos de esa provincia para contaminar contenedores.

Por su parte, los otros decomisos que realizan las autoridades, de mucha menor cuantía, apuntan a que son pagos o "tumbes" (robos entre traficantes), lo cual ha elevado el nivel de violencia, agregó.

De acuerdo con las investigaciones, los pagos con droga pueden suponer entre el 7 % y el 10 % del total por el trabajo, precisó el jefe policial.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

Las pandillas en Panamá no tienen la estética de las maras Salvatrucha y Barrio 18 que operan en El Salvador, Honduras o Guatemala, y que son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos, ni basan su negocio principalmente en las extorsiones. Más bien se dedican al trasiego de drogas y al asesinato por encargo o sicariato.