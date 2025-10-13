Comisión de Credenciales aprueba a nueva magistrada de la CSJ

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional dio hoy un paso decisivo en el proceso de ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, al aprobar con nueve votos a favor y ninguno en contra a Gisela Agurto, designada para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Su nombramiento será ahora remitido al pleno de la Asamblea para la confirmación oficial.

Agurto fue la primera en responder las preguntas de los diputados, sobre derecho administrativo y laboral. Su designación reemplaza al magistrado Cecilio Cedalise y tendrá un período de 10 años en el cargo.



“No somos amigos del presidente actual, estudiamos una maestría en la Universidad de Tulane, New Orleans, Louisiana… mi mayor carta de presentación ante la independencia judicial, que llevamos durante 39 años y medio, no la señalamos sino que la hemos demostrado durante todos estos años", respondió al ser consultada sobre su vínculo con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su independencia.

Tras la aprobación de Agurto, la Comisión inició las preguntas al otro magistrado designado por el presidente José Raúl Mulino, Carlos Villalobos, quien fue propuesto para la Sala Primera de lo Civil, reemplazando a la magistrada Ángela Russo.

Durante la sesión se recibieron 32 observaciones ciudadanas, la mayoría a favor de los designados.