Comisión de Educación impulsa reforma integral del sistema educativo panameño

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional anunció el inicio de mesas de trabajo, conferencias y consultas ciudadanas para analizar las propuestas de reformas educativas a la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1946.

 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional anunció la realización de mesas de trabajo, conferencias y consultas ciudadanas con el objetivo de analizar las propuestas de reformas educativas en Panamá.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, informó que el Órgano Legislativo está preparado para iniciar el análisis de la Ley Orgánica de Educación, una normativa que rige el sistema educativo panameño desde 1946.

Bloise detalló que se instalarán mesas de trabajo estructuradas en seis ejes temáticos, las cuales contarán con la participación de expertos nacionales e internacionales, exministros de Educación, docentes, directores de centros educativos y representantes de la sociedad civil, además de ocho sectores vinculados al ámbito educativo.

Durante seis sesiones, los participantes tendrán derecho a voz y voto para debatir y consensuar propuestas que permitan modernizar el sistema educativo. El diputado destacó que estas reformas son el resultado de un proceso de estudio iniciado en 2025, enfocado en la desburocratización del sistema educativo, la transformación curricular, la conectividad, así como la mejora de las infraestructuras educativas, entre otros aspectos clave.

El proceso de consultas ciudadanas comenzará este viernes 23 de enero, en el Parlatino, a partir de las 7:30 a.m.

