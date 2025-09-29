Comisión de Presupuesto envía recomendaciones al Ejecutivo

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional finalizó las vistas presupuestarias y enviará un informe con recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que el proyecto del Presupuesto del Estado 2026 sea presentado nuevamente ante el pleno legislativo con las correcciones necesarias.

El diputado Félix Antonio Chávez destacó que, aunque la Asamblea no elabora ni puede modificar el presupuesto por mandato constitucional, sí puede hacer recomendaciones, las cuales son tomadas en cuenta por el Ejecutivo antes de la presentación final.

Según indicó Chávez, la próxima semana se espera la entrega del presupuesto con las recomendaciones de la comisión, lo que permitirá avanzar hacia el primer debate en la misma. Si es aprobado por mayoría de los 15 diputados, pasará al pleno para su votación final.

El legislador enfatizó que, con la fecha límite cercana al cierre de septiembre, es crucial que estas recomendaciones se integren para que el Presupuesto del Estado 2026 pueda ser aprobado a tiempo y garantizar la operatividad de las distintas entidades y ministerios del país.