Comunidad católica de Santiago mantiene viva romería en honor a la Virgen

Por más de 75 años, esta tradición ha reunido a miles de fieles en Veraguas.

Con profunda fe, devoción y esperanza, la comunidad católica de Santiago volvió a celebrar este año la tradicional romería en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, una práctica religiosa que supera ya las siete décadas y que forma parte del legado espiritual dejado por los primeros evangelizadores, los padres Paulinos y Elizabetinos, en esta región del país.

El sacerdote Oriel Concepción, de la diócesis de Santiago, destacó que la participación de los fieles crece año tras año, lo que —afirmó— evidencia un fortalecimiento de la fe hacia la imagen de la Medalla Milagrosa entre la población veragüense.

“Observamos cómo adultos, jóvenes y niños se suman a este acto de devoción. También participan instituciones públicas, empresas privadas y comunidades enteras que preparan y adornan sus anditas para acompañar el recorrido”, señaló el sacerdote.

La romería culmina con una solemne misa en la Catedral de Santiago, donde los creyentes agradecen y elevan peticiones a la Virgen.

Para muchos habitantes, la actividad tiene un profundo significado espiritual y cultural. Vladimir Hernández, residente en Santiago, comentó que cada año llegan “centenares de personas de todas partes del país e incluso extranjeros que también profesan la fe católica y viajan hasta Santiago para venerar a la Madre de Dios en esta fecha especial”.

La romería de la Medalla Milagrosa se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más importantes de Veraguas, uniendo a generaciones y manteniendo vivas las tradiciones que han marcado la identidad espiritual de la provincia.