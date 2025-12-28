Este miércoles habilitan en su totalidad el intercambiador de Chitré

Este domingo 28 de diciembre se instaló el segundo puente peatonal como parte de los trabajos finales del intercambiador de Chitré, una obra clave para la movilidad entre las provincias de Herrera y Los Santos.

El proyecto, que inició hace nueve años, se encuentra en su fase final.

Este domingo también colocaron el puente peatonal, efectuaron trabajos de reubicación de utilidades públicas, incluyendo postes de tendido eléctrico, como parte de los últimos ajustes antes de su entrega.

El supervisor regional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Herrera, Manuel Rodríguez, destacó que la obra se encuentra en su etapa final.

“Además de la colocación del puente peatonal, se llevó a cabo la reubicación de utilidades públicas. Ya estos son los últimos detalles antes de la entrega de la obra”, indicó Rodríguez.

La población espera que para el próximo 31 de diciembre todo el proyecto esté completamente habilitado para el tránsito vehicular y peatonal.

Actualmente se desarrollan labores complementarias como señalización vial, coordinación con las autoridades de tránsito y trabajos de limpieza, fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios.

La habilitación total del intercambiador de Chitré, incluida la apertura del túnel, pondrá fin a los constantes congestionamientos vehiculares que por años han afectado a los conductores que se trasladan diariamente desde Los Santos hacia Chitré, mejorando significativamente la fluidez del tránsito en esta importante vía del Azuero.