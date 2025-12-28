Nacional - 28/12/25 - 01:18 PM

CSS: investigación penal contra directivo "es un tema personal"

Se trata de una investigación por presunto peculado agravado, pero no está relacionada ni afecta a la Caja de Seguro Social.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el proceso penal que involucra a un miembro de su actual Junta Directiva, en medio de rumores y comentarios que han circulado en la calle y en redes.

Según explicó la entidad, se trata de una investigación por presunto peculado agravado, pero no está relacionada ni afecta a la Caja de Seguro Social. La institución fue enfática en señalar que el caso no es en perjuicio de la CSS.

Desde la entidad se dejó claro que esta situación corresponde al ámbito personal del directivo investigado y no guarda relación alguna con las decisiones, funciones o actuaciones de la Junta Directiva como órgano colegiado, ni con la gestión diaria de la institución.

La CSS subrayó que los hechos investigados no representan los valores, principios ni la conducta institucional que rigen a la Caja de Seguro Social, una entidad clave para millones de panameños.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el respeto al marco legal, la estabilidad institucional y la confianza de la ciudadanía, asegurando que seguirá actuando con transparencia y responsabilidad frente al país.

