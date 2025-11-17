Comunidad de Salamanca elige proyecto para mejorar acueductos rurales

La junta comunal del corregimiento de Salamanca, en el área de la Transístmica de Colón, fue el escenario donde residentes definieron las mejoras a los acueductos rurales durante una jornada de consulta ciudadana organizada por la Alcaldía de Colón y autoridades locales.

Las consultas ciudadanas buscan fortalecer la participación comunitaria en la selección de proyectos prioritarios. En esta ocasión, los moradores presentaron siete propuestas orientadas a elevar la calidad de vida en el corregimiento, resaltando la importancia de estos mecanismos para una gestión pública transparente y efectiva.

Tras el proceso de evaluación y votación, fue seleccionado el proyecto de mejoramiento de los acueductos rurales de la comunidad de Nuevo Paraíso, una necesidad reiterada por los residentes ante las limitaciones en el suministro de agua potable.

Para la ejecución del proyecto se destinarán 50 mil dólares, provenientes de los fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización mediante los recursos del Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble (ITBI).

En la actividad participaron habitantes del corregimiento, funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, y la representante de Salamanca, Janesy Bonilla.



