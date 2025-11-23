CONAFER alerta sobre patronatos vencidos en ferias nacionales

La Comisión Nacional de Ferias (CONAFER) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) alertó a expositores que concurren a ferias nacionales a no formalizar contratos de arriendo de locales con patronatos cuyo período de vigencia está vencido.

Con antelación, CONAFER había informado del inicio de un proceso de postulación de candidatos para la elección de nuevos patronos, periodo que venció el 23 de noviembre.

A través de un comunicado, el presidente de CONAFER, Juan Carvajal Arcia, señala directamente al actual Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera como uno de los que ha vencido su plazo de vigencia.

Por ello, se deberá elegir nuevos patronos y la junta directiva, indica el comunicado.

"Hemos tenido conocimiento de que algunas personas inescrupulosas están cobrando los permisos para locales en la Feria Internacional de La Chorrera para el próximo año 2026", señala el director de CONAFER.

El municipio de La Chorrera también se mantiene a la espera de la designación de un nuevo patronato y de una junta directiva para formalizar el contrato de arrendamiento de las 13 hectáreas donde se realiza el evento ferial.

La administración de la alcaldía busca dar una nueva dinámica a estos terrenos, de modo que durante los 12 meses del año puedan generar empleo, desarrollar actividades de emprendimiento y turismo.

En febrero de este año, el concejo municipal de La Chorrera solicitó al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, el reemplazo de la junta directiva del patronato de la Feria de La Chorrera.

La solicitud se basa en el artículo décimo primero del decreto ejecutivo número 84 del 5 de diciembre de 1997, que reorganiza la Comisión Nacional de Ferias.