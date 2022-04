Concejales apoyan a Fábrega y manifestación a favor del alcalde

El presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya calificó como inconstitucional el proceso de revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega.

Por su parte, el representante de San Francisco y aspirante al CEN del PRD, Carlos Pérez Herrera alegó que la revocatoria de mandato es un proceso "antidemocrático" y atenta contra la democracia y la estabilidad de los gobiernos locales.

Pérez Herrera cuestionó al Tribunal Electoral por establecer kioscos en provincias del interior para captar firmas de la revocatoria. Cómo se permite eso, si se trata de un alcalde del distrito de Panamá, preguntó el representante.

Según Pérez Herrera, los que quieren ser candidatos que esperen y corran en el 2024...yo solo reclamo que se respete la Constitución y el derecho a elegir y ser elegido.

Fábrega: TE es irresponsable

Ayer autoridades de diversos distritos acudieron a la Plaza 5 de Mayo a una concentración de concejales de Panamá para respaldar al alcalde Fábrega.

Un número apreciable de personas gritaban consignas a favor de Fábrega.

José Luis Fabrega dijo que se han adelantado los tiempos electorales y calificó de irresponsable la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral, que de manera inconstitucional y caprichosamente, acogieron la solicitud de un solo individuo.

No he violado la Constitución, ni las leyes... ese proceso revocatorio no tiene justificación...los magistrados del Tribunal Electoral deben ser serios y responsables, exclamó Fábrega.

El alcalde dijo que el "Tanque de Gas" tiene energía y recibe el calor humano sincero de la población.

