Concejales de Colón exigen explicaciones sobre el futuro del antiguo hospital

El futuro de la estructura del antiguo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero fue motivo de cuestionamientos este martes en la sesión del Concejo Municipal del distrito colonense, que sesionó en la calle interna de este nosocomio que fue mudado a finales del año pasado.

Carlos Daley, representante del corregimiento de Cativá, manifestó que la ciudadanía quiere saber cuál será el futuro de estas instalaciones, para qué servicios se podrían utilizar y qué beneficios le ofrecerá a la población.

El representante dejó entrever que existen voces que han escuchado que se quiere vender el lugar, “y nosotros no vamos a permitir eso”.

Señaló que la actual estructura puede ser utilizada como alternativa, debido a que la población está creciendo.

Por lo que sugirió, un hospital para atender pacientes con cáncer, un materno-infantil, sala de diálisis y otros.

A todo esto, Nicolás Hurtado, director interinstitucional de la Caja de Seguro Social (CSS), desmintió la falsa información relacionada con la supuesta venta del viejo hospital.

“Creo que esa noticia es falsa, creo que es un fake news”, dijo el regente del seguro social en la costa atlántica.

Indicó que en su momento se dará a conocer cuál va a ser el futuro de estas instalaciones, siempre con la ruta de que la misma (estructura) estará para ayudar, servir al pueblo de Colón.

Al tiempo que aclaró que el hospital o el área no se va a vender, porque pertenece a la CSS, y por ende al pueblo.