Concejales salen de sus oficinas y sesionan cerca del paso del ferrocarril

Las autoridades del distrito de la provincia de Colón le hicieron un llamado a la empresa del ferrocarril para que invierta en su población, con la generación de empleos.

Pasadas las 10:00 de mañana, los representantes de corregimiento se trasladaron debajo del puente de los Cuatro Altos, donde iniciaron con la sesión de este organismo municipal.

Hugo Castro, presidente del Concejo Municipal de Colón, manifestó que ellos van a realizar las reuniones fuera de las oficinas municipales, con el fin de buscar los recursos a beneficio del distrito colonense.

Señaló que en esta ocasión hicieron un llamado a la empresa ferroviaria, debido a que sus impuestos no quedan en la región.

Agregó que ellos están en la lucha de gestionar plazas de empleo para la gente de Colón en la actividad ferroviaria.

“Hemos invitado a varias instituciones y empresas, pero no vienen, así que vamos a sus lugares a sesionar”, dijo.

Por su parte, Diana Pájaro, representante del corregimiento de Sabanitas, indicó que en el lugar donde sesionaron, cerca de los rieles del tren (Cuatro Altos), se observan calles en mal estado, una zona de tráfico altamente comercial, como las actividades del ferrocarril, la zona libre, puertos marítimos.

Añadió que la empresa privada debe apoyar a la provincia, pero no lo hacen, como apoyar en la generación de empleos en la región que su población necesita trabajo.

Para el próximo martes, el Concejo Municipal de Colón trasladará su reunión a los predios del nuevo hospital de Colón, en el corregimiento de Cristóbal Este.