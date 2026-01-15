Concejo de San Miguelito respalda medidas del Gobierno y se distancia de Irma

Los miembros del Concejo Municipal de San Miguelito expresaron su respaldo a las decisiones adoptadas para atender la crisis en la recolección de basura en el distrito.

El pronunciamiento se dio luego del intercambio público de declaraciones registrado este miércoles entre la alcaldesa Irma Hernández y el contralor Anel “Bolo” Flores.

Esto ocurrió tras conocerse que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) continuará prestando el servicio a partir del 19 de enero.

El presidente del Concejo, Juan Barsallo, indicó que el tema de la basura ha sido una prioridad constante para este órgano municipal.

Señaló que, tras el anuncio de la AAUD, se solicitó una reunión formal para conocer el plan y la estrategia que se aplicará en el distrito.

El objetivo, según dijo, es verificar que el servicio se brinde de manera adecuada.

Barsallo recordó que mediante el Acuerdo Municipal 73 del 16 de julio de 2024 se ratificó el Acuerdo 72 del 26 de julio de 2023.

Dicho acuerdo autoriza a la alcaldesa a explorar distintas alternativas con empresas para buscar soluciones al manejo y recolección de desechos sólidos.

Aclaró que el Concejo Municipal no toma decisiones administrativas.

Indicó que su función se limita a aprobar o rechazar las propuestas que se presenten.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo, Iván Cheribín, aseguró que no se está improvisando en la toma de decisiones.

Sostuvo que la responsabilidad del Concejo es garantizar la seguridad, la salud y la paz social en el distrito.

Añadió que su postura es responder a la resolución emitida por el Gobierno.

Cheribín afirmó que desde hace un año el Concejo ha mantenido acercamientos con distintas autoridades para buscar soluciones al problema de la basura.

Indicó que la resolución también tomó por sorpresa al Concejo, al igual que al resto del país.

Sin embargo, señaló que esto no implica rechazar una oportunidad para atender la situación en el distrito.

El vicepresidente del Concejo también manifestó que deben respetarse las funciones del órgano municipal.

Explicó que su labor es aprobar o rechazar acuerdos y velar por el funcionamiento institucional.

Añadió que la decisión del Órgano Ejecutivo favorece, en parte, la situación que enfrenta San Miguelito y debe ser abordada con responsabilidad.

Recalcó que la AAUD ingresó al distrito el 1 de enero con el respaldo de todos los representantes.

Según indicó, ese trabajo no ha sido debidamente reconocido.

La representante Sheyla Grajales afirmó que la AAUD ha cumplido con la recolección de basura.

Señaló que el lunes pasado sostuvieron una reunión con el director Ovil Moreno.

Indicó que se ofrecieron equipos para trabajar de manera conjunta.

Añadió que apoyarán a la autoridad que esté dispuesta a realizar la recolección en el distrito.