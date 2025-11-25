Nacional - 25/11/25 - 06:01 PM

Concejo elimina figura de gerentes en la alcaldía y desata polémica en Colón

Tras la votación, el alcalde Diógenes Galván salió al paso y dijo que desconoce las razones reales detrás de la decisión

 

Por: Diomedes Sánchez / Critica -

El Concejo Municipal del distrito de Colón aprobó un acuerdo que elimina la figura de gerentes dentro de la estructura administrativa de la alcaldía. Según los propios concejales, la jugada responde a los fuertes cuestionamientos por los altos costos que representaban estas posiciones.

Tras la votación, el alcalde Diógenes Galván salió al paso y dijo que desconoce las razones reales detrás de la decisión tomada por los 11 representantes de corregimiento que votaron por tumbar las gerencias que antes se consideraban clave para el funcionamiento interno.

Aun así, Galván aseguró a la gente que buscará reestructurar funciones para que la población no pierda la atención ni los servicios que estas gerencias brindaban. “Aquí la gente no se puede quedar sin respuesta”, dejó claro.

 

 

 

