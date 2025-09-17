Conductores sin accidentes recibirán rebaja en seguro del auto

En tercer debate, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley 53, que otorga un descuento del 25% en el costo de la prima del seguro de automóvil a los contratantes que no hayan registrado accidentes durante el periodo de cobertura.

La iniciativa legislativa, que recibió 46 votos a favor, uno en contra y una abstención, modifica artículos de la Ley 68 de 2016 —que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito—, y adiciona disposiciones a la Ley 12 de 2012, que regula la actividad aseguradora en Panamá.

Reconocimiento al “buen conductor”

La normativa busca reconocer y recompensar la conducta responsable de los conductores que, durante un año de vigencia del seguro, no hayan participado en ningún siniestro. En estos casos, se les otorgará un descuento del 25% en la renovación de la póliza, beneficio que podrá ser utilizado con la misma aseguradora o con otra de su preferencia.

Este descuento no será acumulativo y se perderá en caso de que el asegurado sea responsable de un accidente con la misma compañía aseguradora dentro del territorio nacional.

Además, el monto correspondiente al beneficio podrá ser utilizado para pagar la nueva póliza anual o como parte del pago de otro tipo de seguro que ofrezca la empresa.

Beneficio para el usuario y menos reclamos por accidentes

La medida busca equilibrar la relación entre aseguradoras y usuarios, otorgando un incentivo tangible a quienes no hacen uso de sus coberturas, a pesar de pagar por ellas durante años. Se espera que esta reforma contribuya a disminuir los reclamos por accidentes y fomente una mayor responsabilidad vial.

Finalmente, se mantiene la obligación para los propietarios de vehículos motorizados y unidades de arrastre de contar con un seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, conforme a los montos establecidos por el reglamento de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

