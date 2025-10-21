Conep: Revisión de salario mínimo debe ser “balanceada y sostenible”

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, afirmó que una revisión del salario mínimo en Panamá es necesaria, pero debe realizarse con equilibrio y responsabilidad.

“Muchas familias no logran cubrir sus necesidades con los ingresos actuales, pero también hay empresas que no pueden pagar más. La situación económica no es la mejor. La revisión debe ser balanceada y sostenible”, señaló.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que la mesa de trabajo para discutir el salario mínimo se instalará después del 15 de noviembre.

Muñoz aseguró que el Mitradel abordará este tema con responsabilidad y compromiso, considerando las condiciones de todos los sectores.

“Reconocemos que tanto trabajadores como empresarios enfrentan dificultades. Buscaremos un punto medio que beneficie a ambas partes”, declaró.

La ministra también destacó el rol fundamental del sector privado en la generación de empleos: “Sin el sector privado no existiría el empleo, y lo que necesitamos es que más panameños tengan acceso a trabajos dignos”, dijo.

“Para el Mitradel, lo más importante es velar por el bienestar del trabajador, garantizar el cumplimiento de la ley y promover la paz social”, agregó.

Actualmente, existe un decreto vigente que establece las tasas de salario mínimo por región y actividad económica, el cual será revisado conforme a la normativa legal.