Nacional - 29/1/26 - 01:16 PM

Patriota ortodoxo le pone medalla a Mulino

“Son tiempos duros y se necesitan líderes fuertes”, soltó el Patriarca frente a Mulino.

 

Por: Redacción / Crítica -

En el Salón Amarillo hubo sotana, cruz y un mensaje. El Patriarca Ortodoxo Teodoro II le colgó al presidente José Raúl Mulino la Gran Cruz del Apóstol Marcos, una de las condecoraciones más altas de la Iglesia Ortodoxa Griega.

Según el líder religioso, esta distinción fue por el respaldo del Estado panameño a la comunidad ortodoxa y por mantener abiertas las puertas al diálogo entre religiones. 

Teodoro II está en Panamá y por primera vez en América Latina. La parada fue clave en nuestro país. 

“Son tiempos duros y se necesitan líderes fuertes”, soltó el Patriarca frente a Mulino. Le agradeció el apoyo a la comunidad griega en Panamá y dijo que el país ha mostrado respeto y hospitalidad. 

Mulino recordó su relación de décadas con la comunidad griega, gente que —según él— se parece mucho al panameño: abierta, frontal y trabajadora. Dijo que llevar esa cruz es asumir un nuevo compromiso con Grecia y con su gente aquí.

La visita del Patriarca se da mientras la Iglesia Ortodoxa celebra 30 años de presencia en la región, incluyendo Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica. Panamá quedó en el mapa espiritual, pero también en el diplomático.

No fue solo un acto religioso. Fue un mensaje político sin decir política. Respeto mutuo, alianzas viejas y símbolos que pesan más que un discurso.


 

