Confirman primera muerte por dengue grave en Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el primer fallecimiento por dengue grave en la provincia de Los Santos en lo que va del año. Se trata de una mujer de 49 años, quien murió el pasado 20 de septiembre en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado.

De acuerdo con los reportes médicos, la paciente inició con síntomas de dengue sin signos de alarma y recibió atención clínica oportuna. Sin embargo, al quinto día presentó complicaciones y fue hospitalizada. Su estado de salud se agravó, requiriendo cuidados intensivos, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció por complicaciones asociadas al dengue grave.

Inicialmente, las pruebas para detectar infección aguda por dengue resultaron negativas, por lo que se enviaron muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas. La entidad confirmó posteriormente que la causa del deceso fue dengue grave.

Actualmente, la provincia de Los Santos registra 428 casos de dengue, de los cuales 18 presentan signos de alarma, 2 son casos graves y 1 ha resultado en fallecimiento.

