Minsa entra al albergue de Tocumen y revisará salud de los niños

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo dijo que el Estado no va a mirar para otro lado y que se hará una revisión seria, directa y sin maquillaje sobre la situación de los niños y adolescentes que viven en el albergue de Tocumen.

Luego de una reunión de la Junta Directiva del Senniaf, se decidió armar una comisión técnica interdisciplinaria. Ese equipo tendrá la tarea de ir al fondo de las denuncias, revisar qué está bien, qué está mal y recomendar cambios urgentes si se confirman irregularidades que estén afectando a los menores.

Desde Salud también se anunció que los niños, niñas y adolescentes serán sometidos a evaluaciones médicas completas.

La idea es conocer su estado real de salud y detectar a tiempo cualquier problema que no haya sido atendido antes, especialmente en adolescentes que llevan años dentro del sistema.

Boyd Galindo reconoció que el albergue necesita mejoras en su infraestructura y que ya se están empujando gestiones para dignificar estos espacios, en línea con la instrucción del presidente José Raúl Mulino de reforzar la protección de la niñez institucionalizada.

El ministro explicó que los menores están separados de la población adulta, como mandan los protocolos, pero advirtió que muchos llegaron por abandono y han pasado demasiado tiempo en el sistema, lo que obliga a buscar alternativas más acordes a su edad y desarrollo.

También mostró preocupación por las fugas registradas, a las que calificó como situaciones de alto riesgo. Aseguró que desde la dirección del Senniaf ya se están tomando medidas para evitar que estos hechos se repitan y proteger la integridad de los menores.

Mientras avanza la investigación, Salud insistió en que las decisiones se tomarán con un solo norte: el interés superior del niño, y que el informe técnico será clave para aplicar correctivos y fortalecer el sistema de protección infantil.