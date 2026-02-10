Nacional - 10/2/26 - 03:48 PM

Unas 15 mil personas sin agua en Guadalupe por fallas en estación de rebombeo

Para realizar las tareas del hogar, las familias han recurrido a la cosecha de agua lluvia o al pago de $15.00 por acarreo de tanques de agua.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Un aproximado de 15 mil residentes de una docena de comunidades del corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, subsisten sin el suministro de agua potable desde hace dos semanas.

Para realizar las tareas del hogar, las familias han recurrido a la cosecha de agua lluvia o al pago de $15.00 por acarreo de tanques de agua potable en vehículos desde otras zonas del distrito.

Algunas familias que intentaron abastecerse de agua en la planta potabilizadora "Jaime Díaz Quintero" aseguran que se les negó el ingreso por no estar autorizados.

Los sectores uno y dos de La Pesa, La Doradilla, Naos, Cerro Negro, Centenarios, La Comarquita y Las Pailas son algunas de las comunidades afectadas.

Los residentes de estas comunidades dependen de una estación de rebombeo construida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), que dejó de operar debido a daños.

Posteriormente, el IDAAN instaló un nuevo equipo, de menor capacidad, que no logra abastecer a todas estas comunidades.

Yisseika Rodríguez, representante del corregimiento de Guadalupe, explicó que con el envío de un carro cisterna por parte del IDAAN tampoco se logra abastecer a la población afectada.

