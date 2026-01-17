Conflicto entre Aduanas e Interpol genera tensión en Paso Canoas

Los funcionarios de la Dirección de Aduanas en Paso Canoas se mantienen en estado de alerta ante lo que consideran una intromisión de unidades de Interpol y de exmiembros de la Policía Nacional en las labores exclusivas de fiscalización contra el contrabando, una situación que amenaza con afectar el normal funcionamiento de esta entidad en la frontera entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con Enrique Montenegro, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros, actualmente se registran al menos dos situaciones graves que mantienen en zozobra a los trabajadores de Aduanas en Paso Canoas.

Montenegro explicó que, por órdenes internas, unidades de Interpol estarían realizando revisiones de embarques y mercancías que transitan por este punto fronterizo, una labor que —según recalcó— corresponde exclusivamente a la Dirección de Aduanas.

“Esto constituye una usurpación de funciones y una violación a la normativa vigente”, afirmó.

El dirigente gremial también señaló que la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, habría nombrado de buena fe a algunos expolicías para apoyar las tareas de fiscalización; sin embargo, denunció que estas personas no han asimilado que ya no forman parte de la Policía Nacional ni de estamentos militares.

“Han ingresado a la institución amenazando, coaccionando e intimidando a los funcionarios aduaneros. No han entendido que ahora laboran en una entidad civil, donde no se obedece por rangos ni se cumplen órdenes sin cuestionar”, sostuvo Montenegro.

Indicó además que estas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la directora Valdivieso y que el gremio ha sido enfático en que no permitirá que se mantenga una situación que consideran ilegal.

“De ninguna forma podemos aceptar que otra institución, como Interpol, realice funciones que le corresponden a Aduanas”, subrayó.

Montenegro advirtió que, de no encontrarse una solución inmediata, la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros no descarta acciones de fuerza. Asimismo, adelantó que en los próximos días viajará a Paso Canoas para reunirse con los funcionarios del área y coordinar las medidas a seguir.