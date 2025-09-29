Conflictos familiares y salud mental, casos atendidos por MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), brindó 25,529 atenciones sociales entre junio de 2024 y septiembre de 2025, con el objetivo de responder de forma oportuna a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.

Durante este periodo, el COAI atendió directamente a 15,529 personas, gestionó 8,721 remisiones a otras instituciones y realizó 2,637 visitas domiciliarias.

Según el informe estadístico del COAI, los principales casos atendidos fueron conflictos interpersonales (2,926), procesos familiares y penales (2,729), problemas de salud mental (1,125) y problemas de conducta (1,024). También se brindó atención en casos laborales (823), de pareja (426), abandono (422), menores en riesgo social (420) y violencia doméstica (351).

El COAI funciona como una ventanilla única en materia social, ofreciendo orientación social, legal, psicológica y gerontológica, además de intervenir en casos de maltrato y abandono. Su labor permite conectar a los ciudadanos con servicios esenciales y garantizar el acceso a derechos fundamentales.