Nacional - 29/9/25 - 12:47 PM

Conflictos familiares y salud mental, casos atendidos por MIDES

El COAI funciona como una ventanilla única en materia social, ofreciendo orientación social, legal, psicológica y gerontológica, además de intervenir en casos de maltrato y abandono.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), brindó 25,529 atenciones sociales entre junio de 2024 y septiembre de 2025, con el objetivo de responder de forma oportuna a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.

Durante este periodo, el COAI atendió directamente a 15,529 personas, gestionó 8,721 remisiones a otras instituciones y realizó 2,637 visitas domiciliarias.

Según el informe estadístico del COAI, los principales casos atendidos fueron conflictos interpersonales (2,926), procesos familiares y penales (2,729), problemas de salud mental (1,125) y problemas de conducta (1,024). También se brindó atención en casos laborales (823), de pareja (426), abandono (422), menores en riesgo social (420) y violencia doméstica (351).

El COAI funciona como una ventanilla única en materia social, ofreciendo orientación social, legal, psicológica y gerontológica, además de intervenir en casos de maltrato y abandono. Su labor permite conectar a los ciudadanos con servicios esenciales y garantizar el acceso a derechos fundamentales.

Te puede interesar

Moltó: Arbitrajes por caso Minera Panamá siguen suspendidos

Moltó: Arbitrajes por caso Minera Panamá siguen suspendidos

 Septiembre 29, 2025
Conflictos familiares y salud mental, casos atendidos por MIDES

Conflictos familiares y salud mental, casos atendidos por MIDES

 Septiembre 29, 2025
Chapman: No habrá aumento en presupuesto y se cumplirá meta fiscal

Chapman: No habrá aumento en presupuesto y se cumplirá meta fiscal

 Septiembre 29, 2025
Sin cirugías en hospital de Santiago por daños en elevadores

Sin cirugías en hospital de Santiago por daños en elevadores

 Septiembre 29, 2025
¿Tasa de aseo en el recibo de luz? AAUD evalúa estrategia de cobro

¿Tasa de aseo en el recibo de luz? AAUD evalúa estrategia de cobro

 Septiembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando