Congreso de genética animal reunirá a más de 600 especialistas en Panamá

Panamá será sede del Congreso de la International Embryo Technology Society (IETS), uno de los eventos más relevantes del mundo en biotecnología reproductiva animal.

El evento se celebrará del 17 al 20 de enero de 2026 y reunirá a más de 600 especialistas internacionales, entre científicos, veterinarios, investigadores, productores y estudiantes.

Autoridades gubernamentales, representantes del sector agropecuario y líderes científicos coincidieron en que la selección de Panamá responde a su fortaleza zoosanitaria, la calidad de sus protocolos y su creciente liderazgo en la producción y exportación de embriones bovinos en Centroamérica y el Caribe. De acuerdo con los organizadores, esta será la cuarta vez que este congreso se realice en América Latina, un hito que posiciona a Panamá en el centro del intercambio global de conocimiento científico aplicado a la ganadería.

El Dr. Luiz Nasser, presidente del Comité Organizador Local y representante de Born Animal Biotechnology, explicó que la IETS es la entidad que regula los estándares internacionales para la comercialización de embriones, lo que convierte esta tecnología en el mecanismo más seguro de intercambio genético a nivel mundial.

“Este congreso es una oportunidad única para mostrarle al mundo el potencial genético que ya tiene Panamá”, señaló. Destacó además que Panamá ha concretado exportaciones oficiales de genética bovina, incluyendo un envío reciente de más de 800 embriones a Honduras, cumpliendo con normas internacionales. “Hoy la venta de embriones es la manera más segura de hacer ese intercambio de genética”, manifestó.

Por su parte, el doctor Emanuel Rodríguez, de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), destacó que el país ha dado pasos decisivos hacia la producción de animales genéticamente superiores.

En tanto, Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, destacó que la realización del IETS refuerza la imagen del país como destino para eventos de talla mundial, gracias a su conectividad, infraestructura hotelera y centros de convenciones.

“La realización de este congreso en Panamá representa una oportunidad invaluable para elevar a nuestro país como escenario ideal de convenciones y congresos internacionales”, señaló, vinculando el desarrollo científico con la proyección internacional del país.