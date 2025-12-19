Sucesos - 19/12/25 - 04:28 PM

Localizan menor desaparecida de la comarca en finca de Herrera

Fue gracias a labores investigativas y de seguimiento que la menor de edad, por la cual se había emitido una Alerta Amber en el mes de octubre, fue localizada.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Una adolescente que había sido reportada como desaparecida hace dos meses en una comunidad de la comarca Ngäbe Buglé, del lado de Chiriquí, fue ubicada este viernes por las autoridades en una finca agrícola en la provincia de Herrera.

Fue gracias a labores investigativas y de seguimiento que la menor de edad, por la cual se había emitido una Alerta Amber en el mes de octubre, fue localizada en medio de varias diligencias adelantadas por las autoridades.

Una vez se comprobó que la chica era la que aparecía en el reporte, se coordinó con unidades de la Policía de Menores para el traslado y protección de la menor, así como también con autoridades judiciales competentes para garantizar su integridad y bienestar, al igual que la realización de los trámites legales correspondientes.

