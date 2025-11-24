Consejo Municipal de Panamá elegirá mañana su nueva directiva

Mañana, martes, se llevará a cabo el acto de escogencia de la nueva junta directiva del Consejo Municipal de Panamá para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

El proceso de votación será nominal, y los 26 concejales del distrito capital tienen derecho a ejercer su voto.



Actualmente, el presidente del Concejo es Senen Mosquera y su vicepresidente Mario Kennedy.



Una vez seleccionados los nuevos cargos, se espera que la toma de posesión se realice durante la primera semana de enero de 2026. Posteriormente, se procederá a la elección de los integrantes de las comisiones de trabajo y de la junta calificadora.



Honor al Educador



Asimismo, mañana se entregará la orden municipal "Octavio Méndez Pereira" al Dr. José Emilio Moreno Ramos, vicerrector académico de la Universidad de Panamá, quien ha sido reconocido como "Educador del Año 2025".

Este homenaje se realiza en el marco de la celebración del "Día del Educador", que es cada 1 de diciembre en Panamá.

