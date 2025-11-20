Nacional - 20/11/25 - 11:52 AM

Construirán nuevo edificio de atención ambulatoria en el HST

La obra, que será licitada en los primeros meses de 2026, ocupará 34,440 metros cuadrados y tendrá un costo de B/.53,25 millones, destinados a la construcción, equipamiento y estudios previos.

 

El Hospital Santo Tomás contará con un nuevo edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios, cuyo objetivo principal es reducir la mora quirúrgica, acortar los tiempos de hospitalización y expandir los servicios disponibles.
 

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado 47 millones de balboas en el presupuesto de 2026 para este proyecto. 

El nuevo complejo, que se construirá en los terrenos del antiguo Instituto Oncológico Nacional en la avenida Justo Arosemena, incluirá varias instalaciones, como un Centro de Cirugía Oftalmológica, un Centro de Reemplazo Articular, un Hospital de Día, clínicas especializadas y un Hemocentro, entre otros. 

La estructura de siete pisos permitirá mejorar la atención quirúrgica y ortopédica, así como aliviar la alta demanda del Hospital Santo Tomás.

El director médico del hospital, Dr. Luis Carlos Bravo, destacó que este proyecto está orientado a mejorar la atención ambulatoria y agilizar los procesos médicos, beneficiando a la población panameña.
 

