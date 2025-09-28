Construyen instituto técnico en Río Indio

El Gobierno Nacional dio inicio a la construcción del nuevo Instituto Profesional y Técnico (IPT) Gil Betegón, en el corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso, en la Costa Abajo de Colón, con el objetivo de brindar una mejor educación a cientos de jóvenes de esta zona.

Este proyecto educativo, que supera los 4 millones de dólares, beneficiará directamente a más de 459 estudiantes, quienes contarán con instalaciones modernas que fortalecerán sus condiciones de aprendizaje y formación técnica.

Rosa Martínez, directora regional del Meduca en Colón, explicó que esta nueva estructura permitirá a los estudiantes graduarse con las competencias necesarias para enfrentarse al mercado laboral con mayores oportunidades.

La obra tendrá una duración de 675 días calendario e incluirá el diseño y construcción de tres pabellones modernos, con talleres, laboratorios especializados, aulas teóricas, biblioteca, cocina, comedor, y áreas administrativas.

Por su parte, Yaniceli Méndez, estudiante del plantel, agradeció al gobierno por impulsar una iniciativa que representa un cambio significativo en la calidad de vida y el futuro educativo de la juventud en estas comunidades rurales.

Además, el nuevo instituto contará con áreas de recreación, plaza cívica, estacionamientos, cerca perimetral y espacios complementarios, garantizando un ambiente seguro, adecuado y moderno para la enseñanza técnica y profesional.