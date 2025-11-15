Nacional - 15/11/25 - 03:39 PM

Consulta ciudadana para proyectos llegará este domingo a Salamanca en Colón

Este espacio de participación pública permitirá definir, junto con la comunidad, el uso e inversión de 50 mil dólares asignados al corregimiento.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La alcaldía del distrito de Colón convocó a los residentes del corregimiento de Salamanca, área de la transístmica, a participar de la jornada de Consulta Ciudadana que se realizará este domingo 16 de noviembre, a las 3:00 p.m., en la junta local de Salamanca.

La consulta busca asegurar que las decisiones de inversión respondan a las necesidades y propuestas de los propios moradores. La actividad contará con la participación de Diógenes Galván, alcalde del distrito colonense.

Con anterioridad, esta consulta ciudadana se llevó a cabo en los corregimientos de Buena Vista y San Juan, donde son los propios moradores quienes proponen proyectos comunitarios para atender necesidades de sus poblaciones.

