Nacional - 18/9/25 - 11:17 AM

Contralor descarta diferencias tras renuncia de Alí Felipe Cabezas

Por: Redacción / Web -

El contralor general de la República, Anel Flores, aseguró que no existieron discrepancias con el exsubcontralor Alí Felipe Cabezas, quien presentó su renuncia al cargo el día de ayer.

Flores aclaró que la decisión de Cabezas fue tomada por "razones familiares, personales y por asuntos relacionados con su empresa de auditoría", según explicó el propio exfuncionario.

Asimismo, el contralor manifestó que respetará la decisión que tome la Asamblea Nacional respecto a la elección del nuevo subcontralor, ya que ese órgano es el encargado de proponer el nombramiento.

Flores informó que, una vez recibió la carta de renuncia de Cabezas, la remitió de inmediato al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para que tuviera conocimiento oficial de la dimisión.
 

