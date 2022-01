Contralor: deuda aumentó $11,273 millones en 2 años

El Contralor Gerardo Solís, explicó su informe de gestión ante la Asamblea Nacional, que la deuda pública se incrementó en $11,273 millones entre los años 2019-2020.

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la deuda pública fue de $36,959.9 millones, que representaron $5,942 millones adicionales (19.2% más que el año anterior), un incremento similar al del 2019 cuando, bajo un escenario muy distinto al actual, se incrementó en 20.8% o $5,331millones, reveló Solís.

Publicidad

Además destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) del 2020 presentó una caída del 18% con respecto al año 2019 al lograr un monto de $35,308.7 millones representando una disminución de $7,724.1 millones. Además la inversión de capital extranjero cayó más de 84% comparado con el año anterior.

En cuanto a la relación Deuda/PIB, es decir el peso de la deuda pública sobre la producción de riquezas a precios corrientes, en el 2019 era de 46 %, mientras que en el 2020 fue 68 % y la previsión, es que la relación Deuda/PIB de 2022 se ubicará en torno a más del 50%.

El análisis del movimiento de la Deuda Pública de Panamá, determinó que al 1 de julio de 2009, esta presentaba un saldo de $10,802 millones , lo que reflejaba un incremento de $15,810 millones con un saldo final al 30 de junio de 2019 de $26,612 millones.

Gerardo Solís también afirmó que durante la gestión de Federico Humbert, la Contraloría estaba sin visión clara, sin participación de los mandos directivos y medios. Tenía crisis de identidad y de valores.

Auditorías

El Contralor presentó los resultados sobre unos 14 casos que fueron calificados como escándalos por parte de los diferentes sectores de opinión pública.

La licitación del Ministerio de Educación para la adquisición de uniformes escolares por $5.2 millones no se refrendó el contrato y no se realizó la compra ni el gasto en vista de que las clases presenciales se suspendieron y el acto se canceló. No hubo perjuicio económico.

En el caso de los jamones de la Naviferias se determinó que el precio fue justo y el trámite correcto por lo que no hubo perjuicio económico.

Las Laptops del MEF la compra fue fiscalizada encontrándose incorrección en su trámite, por lo que no fue refrendado su pago y no hubo perjuicio económico.

Sobre los contratos relacionados al alquiler de equipo pesado para la recolección de basura, Solís dijo que eran iguales a los que se tramitaron y refrendaron durante los últimos 10 años en la Contraloría, pero no fueron refrendados y se ordenó una corrección y no hubo perjuicio económico.

Otro caso fue en el Órgano Legislativo por la compra de 7,000 mascarillas por la suma de $18,725, lo cual la Contraloría consideró oneroso el precio que no resultaba justo y razonable, se negó el refrendo, porque el precio unitario era de 2.68 cuando en el mercado el monto oscilaba en 27 centésimos. No hubo perjuicio económico dado que no se adquirieron.

En pleno Estado de Emergencia Nacional, en abril del 2020 se firmó una carta compromiso para 100 ventiladores por $5.2 millones, a razón de un costo unitario de $48,950. No fueron comprados ni pagados.

La construcción del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario, se determinó que el valor del contrato era justo y razonable y el Procurador de la Administración, determinó que no hubo mérito para una investigación preliminar y ordenó el cierre y archivo del expediente, pero no fue hasta el 8 de julio de 2021 que, concluidas las investigaciones del Ministerio Público que determinaron que no hubo delito, cuando la Contraloría procedió al refrendo del pago.

En abril del 2020 desde la Caja del Seguro Social, surgió la posible adjudicación de un contrato por $168 millones para almacenamiento y distribución de medicamentos. Se suspendió el acto público por lo que no se concretó la contratación. No hubo perjuicio económico.

En una auditoría a los albergues se determinó que en la Fundación Chilibre Panamá, hubo un perjuicio económico por $37,161.

Ante señalamientos públicos de posible trampa en el cobro del Gordito del Zodiaco, se ordenó retener el pago del premio del sorteo 351, jugado el 30 de abril de 2021, por un monto de $1 millón, pero se determinó que no hubo ningún tipo de irregularidad y que el proceso de cancelación, entrega, venta, devolución y pagos del paquete en el que se encontraba el billete, cumplió con el manual de procedimientos vigente.

Planilla mensual de $528 millones

También reveló que la planilla del Estado tiene 290,276 servidores públicos y el monto que se paga mensual a diciembre pasado es de $528 millones. Eso representa que en mi periodo como contralor, han aumentado 4% más de servidores públicos y en dinero 13% más.