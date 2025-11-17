Contralor: “Impunidad sigue reinante” mientras avanza cautelación de bienes

El contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que “el problema de fondo es que la impunidad sigue reinando”, y destacó la necesidad de que quienes se hayan enriquecido indebidamente con fondos públicos enfrenten no solo las consecuencias legales, sino también el escrutinio social.

Según Flores, todos sabemos de personas que no pueden justificar su patrimonio y aun así se les ve en bodas, fiestas, restaurantes y gastos ostentosos, cuando hace apenas cinco años no tenían ni para un taxi”.

El contralor explicó que las cautelaciones aplicadas a exfuncionarios de la pasada administración están sustentadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General, que les otorga las facultades legales para ello. Indicó que, aunque algunos han presentado demandas ante la Corte Suprema, esperarán los fallos correspondientes para proceder conforme a derecho.

Agregó que actualmente mantienen coordinación con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas para avanzar en estos procesos. Señaló que muchas de las investigaciones surgen de denuncias difundidas en los medios de comunicación, así como de denuncias anónimas que son atendidas con celeridad, ya que toda la información recopilada será remitida al Ministerio Público.

Flores también reveló que una de las estrategias empleadas para ocultar bienes consiste en trasladarlos a fundaciones privadas generalmente a nombre de esposas o familiares cercanos. *“Es el gran truco que han utilizado. Hemos encontrado muchos casos así”, aseguró.

Asimismo, cuestionó la complicidad de ciertos sectores empresariales: El descaro fue muy grande. Me sorprende cada día más lo que estamos encontrando de personas que uno suponía correctas y decentes. Hemos visto empresarios que tienen a estas personas como inquilinos y cuando se les pregunta cómo es posible, alegan desconocimiento. Deben saber que están ayudando a blanquear capital, porque estas personas no pueden justificar alquileres de 4,500 a 5,000 dólares cuando ese era su salario”*.

Finalmente, el contralor hizo un llamado a la banca nacional a fortalecer sus mecanismos de control. Criticó que a ciudadanos comunes se les bloqueen cuentas por trámites menores, mientras que otros con indicios de enriquecimiento injustificado mantienen cuentas significativas sin que se haga mayor cuestionamiento. *“Esto es más grande de lo que la gente sospecha”, advirtió.