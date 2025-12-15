Contralor: Partidas serían cortina de humo para tapar la rendición de cuentas

El contralor general Anel “Bolo” Flores aseguró que el escándalo por la asignación de partidas a ciertos municipios no es más que una cortina de humo, una estrategia —según él— para desviar la atención de un tema mucho más delicado: la falta de rendición de cuentas de diputados y partidos políticos, en su mayoría ligados a la Coalición Vamos.

“Parte de esta bulla es para desviar la atención de la lista de diputados que no han cumplido con la rendición de cuentas, y la mayoría son de la Coalición Vamos”, dijo Flores, dejando claro que la Contraloría no va a mirar para otro lado. Según explicó, solo cuatro partidos políticos han cumplido con ese requisito legal.

En declaraciones ofrecidas a TVN Noticias, el contralor detalló que no han rendido cuentas el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Molirena, el Movimiento Otro Camino (MOCA) —incluido su excandidato presidencial Ricardo Lombana— y la propia Coalición Vamos.

Flores fue directo y señaló nombres: la diputada Alexandra Brenes, de Vamos, y Betserai Richards, de MOCA.



“Ellos son los primeros que se rasgan la ropa señalando temas del Estado, y esto está mal, porque si queremos hacer las cosas bien, la ley tiene que entrar por casa”, sentenció.

El contralor también cuestionó que varios de estos actores políticos estén pidiendo prórrogas para rendir cuentas de un año y medio de gestión, cuando la ley establece que ese informe debía presentarse en el primer año.



“Todo esto es para desviar la atención”, reiteró.

Ante este panorama, Flores anunció el siguiente paso: “Ahora lo que viene es una auditoría de los fondos postelectorales de estos señores y de los partidos, porque no sabemos cómo usaron esos dineros”.

Recordó que se trata de plata pública, dinero que sale del bolsillo de todos los panameños. “Esa plata es sagrada”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de crear un manual claro y aprobado por ley que regule cómo deben utilizarse estos fondos.

Flores también lamentó el silencio político frente a otros escándalos del pasado. Señaló que nadie reclamó cuando en el gobierno anterior se fueron 350 millones de dólares, y que hoy muchos de los que levantan la voz guardaron silencio entonces.

Descargos y respuestas

Las declaraciones del contralor no se quedaron sin respuesta. Ricardo Lombana rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que MOCA sí ha cumplido con todo lo que exige la ley.



“Rechazamos categóricamente los irresponsables señalamientos del Contralor… Esto es falso. Hemos cumplido con absolutamente todo lo exigido por las leyes y lo seguiremos haciendo”, escribió en su cuenta de X.

Añadió que “la lucha contra la corrupción se combate con hechos, rigor y verdad, no con insinuaciones públicas contra quienes exigimos transparencia”.

Por su parte, la diputada de Vamos Janine Prado afirmó que renunció al 100 % del subsidio, destinándolo a Senacyt para investigación contra el cáncer. Y lanzó una pregunta directa:

“¿Quién está fiscalizando hoy las transferencias extraordinarias a los municipios y sus posibles vínculos políticos?”

Mientras el cruce de señalamientos sube de tono, la Contraloría deja claro su mensaje: la lupa va para todos, sin importar partido, discurso ni color político.



