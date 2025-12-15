MOCA y Vamos niegan declaraciones del contralor

El movimiento Otro Camino rechazó las declaraciones del contralor general de la República, quien aseguró públicamente que ese colectivo político no ha cumplido con la rendición de cuentas.

Desde la acera de la transparencia —y no desde el griterío político—, Otro Camino dejó claro que sí ha rendido cuentas, que lo ha hecho conforme a la Constitución, el Código Electoral y toda la normativa vigente, y que poner eso en duda no solo es falso, sino políticamente irresponsable.

En un comunicado oficial, el movimiento recordó que la rendición de cuentas ya fue presentada ante el Tribunal Electoral, tal como lo exige la ley, y que la auditoría directa de la Contraloría a los partidos políticos es una facultad nueva, otorgada después de ese primer periodo ya rendido, por lo que no puede usarse como argumento para sembrar sospechas.

Quien también alzó la voz fue la diputada Alexandra Brenes, integrante de la Coalición Vamos, quien aclaró que su informe de rendición de cuentas sí fue entregado, desmontando de plano lo dicho por el contralor.

“Es incorrecta la afirmación de que no he entregado mi informe de rendición de cuentas. Dicho informe fue presentado luego de haberse cumplido con lo exigido ante el Tribunal Electoral, tal como establecen las normas aplicables al subsidio postelectoral, las cuales he cumplido íntegramente”, señaló Brenes.

La diputada explicó además que la solicitud de prórroga realizada está expresamente permitida por la ley, específicamente por la Ley 32 de 1980 y la Resolución 27-01 de 2025 de la Contraloría General, y que dicha prórroga incluso fue recomendada por personal capacitador de la propia Contraloría, durante una orientación brindada el pasado 25 de diciembre.

Brenes no se quedó ahí. Con un mensaje directo, pero sin estridencias, calificó como lamentable —aunque predecible— que, cuando hay cuestionamientos nacionales de fondo, se intente desviar la atención con señalamientos incorrectos que no se sostienen ni en la ley ni en los hechos.

Otro Camino dijo que las cuentas están rendidas, los papeles están presentados y las reglas se han cumplido. Lo demás, dicen, no es fiscalización, sino ruido político que termina afectando la confianza ciudadana.